İran'dan Türkiye'ye 'nükleer' ışık

T24 - ABD'den sonra İran da nükleer sorunun çözümü için Türkiye'nin devreye girmesine yeşil ışık yaktı.



İran'ın nükleer programını görüşmek için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İran'ın başkenti Tahran'da. Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Mottaki ile bir basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Mottaki, İran'ın nükleer yakıt üretiminin yasal çerçeveler içinde gerçekleştiğini söyledi. Nükleer konuda ikinci bir müzakere dönemi başlayacağını vurgulayan Mottaki, Türkiye'nin bu alanda süreci çok yakından takip ettiğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Türkiye olarak İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda diplomatik ve siyasi kanalların her zaman açık olmasını istediklerini belirtti.



İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mottaki, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda 5 artı 1 ülkeleriyle ikinci bir müzakere dönemine gireceğini söyledi. İranlı Bakan, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol üstleneceğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin büyük katkıları olacağını düşünüyorum" dedi.



İkili ilişkilerde Türkiye ile İran arasında her alanda büyük bir potansiyel olduğuna vurgu yapan İran Dışişleri Bakanı Mottaki, ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkar doğrultusunda ilerlemesinin önemli olduğunu belirtti.



ABD de daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin sorunun çözümü için yaptığı katkılara "değer verdiklerini" söylemişti. Hem Washington hem İran, Türkiye'nin daha önceki arabuluculuk önerilerini reddediyordu.



