İran’dan Türkiye’ye kötü haber

2017’nin ilk 10 ayında Türkiye’ye 2 milyondan fazla turist gönderen İran, yurtdışına çıkışlarla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Kara sınırlarından çıkışlarda 250.000 riyal (yaklaşık 22.5 lira) olan yurtdışı çıkış harcının, 2 milyon 200 riyale (yaklaşık 200 TL) yükseltilmesi ve sonraki çıkışlarda da kademeli olarak artırılması önerildi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin dün meclise sunduğu yeni yıl bütçe tasarısında, yurt dışına çıkmak isteyen bir İranlıdan iki milyon 200 bin riyal, yani yaklaşık 200 Türk lirası çıkış ücreti alınması öngörüldü. Bu ücret bir sonraki seyahatte kademeli olarak yüzde 50 arttırılacak. Bir İran vatandaşı ikinci yurt dışı çıkışında yaklaşık 300 lira (üç milyon 300 bin riyal), üçüncüsünde ise yaklaşık 400 lira (dört milyon 400 bin riyal) çıkış ücreti ödemek zorunda olacak.

Daha önce İranlılar kara sınır kapılarından yurt dışına çıkışta yaklaşık 22,5 lira (250 bin riyal), uçakla çıkışlarında ise yaklaşık 67 lira (750 bin riyal) ödüyordu. Artışın gerekçesinde alınan ücretin ülkedeki turizm altyapısını güçlendirmede kullanılacağı belirtildi.

”Yurt dışına çıkmak adeta bir suça dönüştü”

Kararın meclis tarafından onaylanması halinde, başta Türkiye olmak üzere İran’dan yurt dışına turistlik seyahatlerde önemli bir azalış olacağı yorumları yapılırken; Ruhani’nin verdiği karar, hükümeti destekleyen medya kuruluşları tarafından bile ağır şekilde eleştirildi. Ülkenin önde gelen haber sitesi "Asriran", yeni kararla hükümetin adeta yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarını "cezalandırmak" istediğini yazarak,”Yurt dışına çıkmak adeta bir suça dönüştü" başlığını kullandı. Karara sosyal medya üzerinden büyük tepki gösteren İranlılar, çıkış ücretinin zaman zaman uçak bileti ücretinden bile daha fazla olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan istatistiklerine göre, 2017’nin ilk 10 ayında İran’dan Türkiye’ye 2 milyon 118 bin kişi giriş yaptı. İran, Türkiye’ye gelen yabancılar listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Van’daki Kapıköy sınır kapısının açılmasıyla, azalan mesafe nedeniyle birçok İranlı turist son yıllarda başta Van olmak üzere doğu illerini seyahat için tercih etmeye başlamıştı. (DHA)