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İran'dan Türkiye'ye işbirliği çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, ''nükleer silahlara karşı olan Türkiye ve İran'ın, bu silahların imhası için işbirliği yapabileceklerini''

13 Nisan 2010 03:00

T24- İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, ''nükleer silahlara karşı olan Türkiye ve İran'ın, bu silahların imhası için işbirliği yapabileceklerini'' söyledi. Mutteki, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım ile görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve nükleer silahların yok edilmesi konularında açıklamalarda bulundu.

İran ve Türkiye ilişkilerinin birçok alanda geliştiğini belirten Mutteki, ''İki ülke liderleri ve yetkilileri, her iki ülkenin emniyetini kendi emniyeti olarak görüyor'' dedi.

Mutteki, İran ve Türkiye'nin, bölge ve dünyada ortak endişeleri olduğunu, bu açıdan iki ülkenin her seviyede ve alanda müzakerelere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

İranlı bakan, ABD'nin nükleer silahların kullanımına ilişkin yeni stratejisinde, İran'ı nükleer saldırı kapsamında tutmasını, ''Gücünü nükleer silahlardan alanlar, ateşle oynuyorlar'' ifadesiyle eleştirdi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım da konuşmasında, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası alandaki önemine işaret ederek, görevi süresince Ankara-Tahran ilişkilerinin daha da gelişmesini umut ettiğini söyledi.

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