İran'dan Türkiye'ye Gaziantep için taziye mesajı

Gaziantep'te 9 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına İran'dan da kınama geldi. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na taziye mesajı gönderdi.

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, meslektaşı Ahmet Davutoğlu'na Gaziantep'teki terör saldırısı nedeniyle bir taziye mesajı gönderdi. İran basınında çıkan haberlere göre, mesajda, Salihi saldırıyı kınayarak, 'Kardeş ve dost Türkiye devleti ve halkıyla' acıyı paylaştıklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest de, 9 kişinin öldüğü birçok kişinin yaralandığı saldırıyı kınadıklarını belirterek acılı ailelere başsağlığı diledi.

'Ankara politikasını gözden geçrisin'

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu sözcüsü Hüseyin Nakavi ise, dün yaptığı açıklamada Gaziantep’teki terör saldırısına değinerek, Ankara’dan komşuları konusunda yürüttüğü politikayı gözden geçirmesini talep etmişti.

'Türkiye kendi içişelerini çözsün'

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu sözcüsü Nakavi, “Türkiye, şimdi bir iç krizle karşı karşıya kalmış durumdadır. Ankara, Suriye’ye karışacağına ve bu ülke için düşmanca beyanat vereceğine kendi iç işlerini çözmeye baksın ” ifadesini kullanmıştı.