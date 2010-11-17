İran'dan Türkiye'ye: Füzelere dikkat!

T24- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, füze kalkanı projesinin bölge güvenliğini korumak için değil, İsrail için yapıldığını ve konuya dair şüphelerin Türkiye'ye iletildiğini açıkladı.

Mihmanperest, haftalık olağan basın toplantısında füze kalkanına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "NATO adına ele alınmakta olan çalışma, ABD'nin daha önce bölgeye yerleştirmek istediği, ancak başarısız olduğu plandır" dedi.

"Bu maceranın arkasında şüpheli niyetler var" diyen Mihmanperest, planla ilgili bölge ve İslam ülkelerinin endişelerinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Füze kalkanı projesinin, "İsrail'in çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu" ileri süren Mihmanperest, bölge ülkelerinin bu konuda uyanık olması gerektiğini söyledi.

Mihmanperest, projenin İran'a karşı olduğu iddialarına ilişkin ise "Biz bölgede hiçbir ülke için tehdit değiliz. Bölgeyi asıl tehdit eden siyonist İsrail'dir" dedi.

Füze kalkanı sisteminin Türkiye'ye yerleştirilmesi planlarına ilişkin İran'ın tutumunun sorulması üzerine de Mihmanperest, "Türkiye, bizim komşumuz ve dostumuzdur. Konuları irtibat, işbirliği ve istişareyle ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bölge ve İslam ülkelerinin, şüpheli projeyle ilgili kaygıları Türkiye makamlarına iletilmiştir, çünkü bu plana karşı ciddi kuşkular var" diyen ve planın "İsrail'i korumaya yönelik olduğu" iddiasını yineleyen Mihmanperest, "Bölge ülkeleri, böyle bir işin bölgede gerçekleşmesine izin vermemeli. Bölge ülkelerinin, bölgenin güvenliğini sağlamaya muktedir olduklarını düşünüyoruz" diye konuştu.