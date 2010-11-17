T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan Türkiye'ye: Füzelere dikkat!

Mihmanperest, füze kalkanı projesinin bölge güvenliğini korumak için değil, İsrail'i korumak için yapıldığını söyledi.

17 Kasım 2010 02:00

T24- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, füze kalkanı projesinin bölge güvenliğini korumak için değil, İsrail için yapıldığını ve konuya dair şüphelerin Türkiye'ye iletildiğini açıkladı.



Mihmanperest, haftalık olağan basın toplantısında füze kalkanına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "NATO adına ele alınmakta olan çalışma, ABD'nin daha önce bölgeye yerleştirmek istediği, ancak başarısız olduğu plandır" dedi.

"Bu maceranın arkasında şüpheli niyetler var" diyen Mihmanperest, planla ilgili bölge ve İslam ülkelerinin endişelerinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Füze kalkanı projesinin, "İsrail'in çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu" ileri süren Mihmanperest, bölge ülkelerinin bu konuda uyanık olması gerektiğini söyledi.

Mihmanperest, projenin İran'a karşı olduğu iddialarına ilişkin ise "Biz bölgede hiçbir ülke için tehdit değiliz. Bölgeyi asıl tehdit eden siyonist İsrail'dir" dedi.

Füze kalkanı sisteminin Türkiye'ye yerleştirilmesi planlarına ilişkin İran'ın tutumunun sorulması üzerine de Mihmanperest, "Türkiye, bizim komşumuz ve dostumuzdur. Konuları irtibat, işbirliği ve istişareyle ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bölge ve İslam ülkelerinin, şüpheli projeyle ilgili kaygıları Türkiye makamlarına iletilmiştir, çünkü bu plana karşı ciddi kuşkular var" diyen ve planın "İsrail'i korumaya yönelik olduğu" iddiasını yineleyen Mihmanperest, "Bölge ülkeleri, böyle bir işin bölgede gerçekleşmesine izin vermemeli. Bölge ülkelerinin, bölgenin güvenliğini sağlamaya muktedir olduklarını düşünüyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24