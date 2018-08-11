İran'dan Türkiye'ye destek açıklaması

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki krizde Başkan Donald Trump'ın Ankara'ya karşı aldığı kararlara İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tepki gösterdi.

Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Zarif, "Trump'ın NATO ülkesi Türkiye'ye ekonomik zorluk yaşatma coşkusu utanç verici. ABD'nin yaptırım ve zorbalık bağımlığını bir an önce tedavi ettirmesi gerekiyor, aksi takdirde tüm dünya sözlü kınamanın ötesine geçerek birleşip (ABD'yi) buna zorlayacak. Komşularımızın yanında daha önce durduk ve şimdi gene duracağız" ifadesini kullandı.

Zarif'in açıklaması Trump'ın Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini arttırma kararına bir yanıt olarak geldi.

Cuma günü Twitter'dan bir açıklama yapan ABD Başkanı, "Türk Lirası, çok güçlü Dolarımız karşısında hızla düşerken, az önce çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim. Alüminyum için vergi şu andan itibaren yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu aralar hiç iyi değil!" demişti.

Erdoğan New York Times'a yazdı

Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ve Aralık 2016'dan beri İzmir'de tutuklu yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson gerginliği dolayısıyla ABD ve Türkiye arasında kriz yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de yayın yapan New York Times gazetesi için bir görüş yazısı kaleme aldı.

Erdoğan yazısında, Türkiye ve ABD'nin 60 yıldan uzun bir zamandır devam eden müttefiklik ilişkisine ve Soğuk Savaş döneminde iki devletin nasıl "omuz omuza" birlikte bir mücadele verdiğine değindi ve Washington yönetiminin son dönemde Ankara'nın hassasiyet gösterdiği konularını anlayışla karşılamamasından dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Türkiye'deki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yaşanan sürecin müttefik ABD tarafından Ankara'nın arzuladığı düzeyde kınanmadığını belirten Erdoğan, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda da karşı tarafın adım atmamasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Ankara ve Washington'ın terör örgütü olarak değerlendirdiği PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG unsurlarını barındıran Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verilen ABD desteğinden dolayı yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

"Yargı süreçlerine saygı gösterilmeli"

Brunson davasına da özellikle vurgu yapan Erdoğan, yargı süreçlerine saygı gösterilmesini tekrar tekrar dile getirmelerine rağmen ABD'nin tehditlerini anlamakta güçlük çektiğini ve alınan yaptırım kararlarının "kabul edilemez, irrasyonel ve uzun süredir devam eden dostane ilişkilere zarar verici" bir nitelikte olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, 1970'lerde Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası maruz kalınan ambargolar zamanında Ankara'nın başının çaresine baktığını hatırlattı ve Washington'a çok geç olmadan iki ülke arasındaki asimetrik ilişki anlayışını terk etme ve Türkiye'nin alternatifleri olduğunu anlama çağrısında bulundu.

DW,AFP/ÇÖ,ÖA

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