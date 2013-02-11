T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan Türkiye'ye basın özgürlüğü eleştirisi

İran Meclisi Adalet ve Yasa Komisyonu Başkanı Muhammed Ali İsfahani "Gazetecileri ve ifade özgürlüğünü desteklemek demek demokrasiyi desteklemek demektir" dedi

11 Şubat 2013 14:44

İran Meclisi Adalet ve Yasa Komisyonu Başkanı Muhammed Ali İsfahani, "Türk hükümetini basın özgürlüğünü engellemek ve medya mensuplarına baskı yaptığını" söyledi.

Türkiye'de hükümeti eleştiren gazetecilerin terörist suçlamalarıyla baskı altına alındığını söyleyen İsfahani, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin ifade özgürlüğünü çiğnediğine dair toplam 450 dava var. Bu da Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığının kanıtıdır" dedi.

Türk hükümetinin insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini söyleyen İsfahani "Gazetecileri ve ifade özgürlüğünü desteklemek demek demokrasiyi desteklemek demektir. Hükümet bir an önce gazetecilerin haklarına saygı gösterilmesi için adım atmalıdır" dedi.

 

ETİKETLER

iranbasıntutukluluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24