İran'dan Türkiye'ye basın özgürlüğü eleştirisi

İran Meclisi Adalet ve Yasa Komisyonu Başkanı Muhammed Ali İsfahani, "Türk hükümetini basın özgürlüğünü engellemek ve medya mensuplarına baskı yaptığını" söyledi.

Türkiye'de hükümeti eleştiren gazetecilerin terörist suçlamalarıyla baskı altına alındığını söyleyen İsfahani, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin ifade özgürlüğünü çiğnediğine dair toplam 450 dava var. Bu da Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığının kanıtıdır" dedi.

Türk hükümetinin insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini söyleyen İsfahani "Gazetecileri ve ifade özgürlüğünü desteklemek demek demokrasiyi desteklemek demektir. Hükümet bir an önce gazetecilerin haklarına saygı gösterilmesi için adım atmalıdır" dedi.