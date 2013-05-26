İran'dan Türkiye'ye arabuluculuk teklifi

Bigdeli, "Ankara ile Şam arasındaki ilişkinin yeninden kurulması Suriye'deki krizin çözülmesinde etkili olabilir. Eğer gerekirse İran bu noktada arabuluculuk yapabilir" dedi.

Tahran ve Ankara'nın Suriye konusundaki tavrının altını çizen Bigdeli, "Hem İran hem de Türkiye Suriye'de istikrar istiyor. Ancak bu iki ülkenin metotları farklı" dedi.

Bigdeli tüm aktörlerin Suriye'ki çatışmanın taraflarını müzakere masasına oturup meseleyi demokratik yollardan çözmeye ikna etmesi gerektiğini, aksi takdirde çatışmaların süreceğini de sözlerine ekledi.

İranlı diplomat, "Eğer İran ve Türkiye eşgüdümlü olarak çalışır ve Suriye sorununun taraflarını müzakere masasına getirirse, krize uzun vadeli bir çözüm bulunabilir" diye konuştu.