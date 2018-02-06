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Dünya

İran'dan Türkiye'ye 24 saat içinde ikinci kez 'Afrin harekâtını durdurun' çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bu operasyonun en kısa zamanda sona ermesinden yanayız” açıklaması yaptı

06 Şubat 2018 20:35

Suriye yönetiminin en güçlü bölgesel müttefiki olan İran’dan Türkiye’ye 24 saat içinde ikinci kez ‘Afrin harekâtını durdurun’ çağrısı geldi.

Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi’nin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, operasyonun en kısa sürede son bulmasını beklediklerini söyledi.

Yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya gelen Ruhani, El Cezire muhabirinin Afrin harekâtı ile ilgili sorusuna yanıtında, “Bu operasyonun en kısa zamanda sona ermesinden yanayız” dedi.

Ruhani, Suriye hükümetinin onayının alınması gerektiğini de belirterek, “Bir ordunun başka bir ülkenin topraklarına girmesi, o ülkenin hükünmeti ve halkının izniyle olmalı. Bu operasyonun en kısa zamanda sona ermesinden yanayız. Bizim tavsiyemiz ve görüşümüz budur” diye konuştu. 

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