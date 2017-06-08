İran'dan Trump'ın mesajına tepki: İğrenç; ABD'nin dostluk iddialarını reddediyoruz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, IŞİD'in üstlendiği ülkesindeki saldırıların ardından yayınladığı taziye mesajında, "Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. Zarif, Beyaz Saray'ın açıklamasını "iğrenç" olarak niteledi. İran, dün gerçekleşen iki terör saldırısını düzenleyen altı kişinin İran vatandaşı olduğu açıklandı.

Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İranlılar ABD'nin arka çıktığı müşterilerin terörüne karşı koyarken iğrenç Beyaz Saray açıklaması ve Senato yaptırımları… İranlılar ABD'nin bu dostluk iddialarını reddediyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump saldırıların ardından yaptığı açıklamada ölenler için taziyelerini iletmiş ancak "Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz" demişti.

Saldıryı düzenleyen İran vatandaşı

İran Meclisi ve Humeyni'nin türbesine saldırı düzenleyen altı kişinin İran vatandaşı olduğu açıklandı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Seyfullahi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada saldırganların İran vatandaşı olduğunu ve İran'ın farklı bölgelerinden IŞİD'e katıldığını açıkladı.

İran haber ajansları, Tahran'daki saldırılarda en az 12 kişinin öldüğünü ve 42 kişinin de yaralandığını bildirmiş, İran Devrim Muhafızları ise saldırıların arkasında Suudi Arabistan ve ABD'nin olduğunu iddia etmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Bugün olanlar havai fişektir ve insanların amaçlarını bir nebze bile etkilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Ruhani'den teröre karşı küresel birlik çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani saldırı sonrasında teröre karşı küresel birlik çağrısında bulundu. Ruhani "İran'ın mesajı her zaman olduğu gibi terörizmin küresel bir soru olduğu ve bugünün dünyasında terör, aşırılık ve şiddete karşı birlik olarak bölgesel ve uluslar arası düzeyde işbilriği yapılması yönündedir" dedi.

İran Devrim Muhafızları yetkilileri parlamentodaki saldırganların kadın kıyafeti giydiklerini, 20'li yaşlarda olduklarını ve Arapça konuştuklarını, birinin intihar yeleğini patlattığını ve diğerlerinin ise güvenlik kuvvetlerinde öldürüldüklerini söyledi.

Saldırı İran'da uzun yıllardır yaşanan ve ülkede son aylarda propagandasını arttıran IŞİD tarafından üstlenilen ilk saldırı oldu. İran, Irak ve Suriye'deki IŞİD ile diğer gruplara karşı karşı mücadelede önemli bir ülke konumunda bulunuyor. İran'ın yaklaşık yüzde 90'ı Şii'lerden oluşuyor, ülkedeki Sünni Müslümanlar özellikle Pakistan ve Irak sınırındaki bölgelerde yaşıyor.