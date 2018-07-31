İran'dan Trump'ın görüşme teklifine yanıt

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile "her zaman" ve ön koşulsuz olarak görüşmeye hazır olduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a Tahran'ın cevabı gecikmedi.

Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük İran milletine saygı, düşmanlığın azaltılması ve ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi... Bunlar mevcut pürüzlerin aşılmasını sağlayacaktır" diyerek Tahran'ın olası bir görüşme için şartlarını dile getirdi.

İran'ın diyaloğa açık olduğunu geçmişte, özellikle de Ruhani ile Trump'ın selefi Barack Obama arasında 2013 yılında gerçekleşen telefon görüşmesinde gösterdiğini belirten Ebuturabi, söz konusu diyaloğun da "güven arttırıcı önlemler fikrine dayalı olarak sağlandığını" ve 2015 yılındaki nükleer anlaşmanın da "bu çabanın meyvesi olduğunun kabul edilmesi gerektiğini" ifade etti.

ABD'nin çekildiği nükleer anlaşma

ABD, İran'la 2015 yılında Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilmişti. Böylece en büyük seçim vaatlerinden birini yerine getirmiş olan Trump, İran'a yönelik yaptırımları da iki aşamalı olarak yeniden yürürlüğe koyma kararı almıştı. Yaptırımların ilk bölümü 6 Ağustos'ta hayata geçirilecek.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Almanya, Avrupa Birliği ve İran'ın taraf olduğu anlaşma, Tahran'ın atom bombası üretecek seviyede uranyum zenginleştirmesinin engellenmesi için denetimi kabul etmesini, karşılığında da bu ülkeye uygulanan yaptırımların hafifletilmesini öngörüyordu.

Bir hafta önce tehdit, dün zeytin dalı

ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Onlar da isterse İran'la görüşürüm... Ama buna hazırlar mı bilmiyorum" ifadesini kullanmıştı. Trump, "Ön koşul yok... Ne zaman isterlerse" diye eklemişti.

Trump, görüşmeye hazır olduğunu söylediği Ruhani'ye geçen hafta sert uyarılarda bulunmuştu. Ruhani ABD'ye "aslanın kuyruğuyla oynamaması" ve İran ile girilecek herhangi bir çatışmanın "tüm savaşların anası" olacağı uyarısı yapmış, Trump da Ruhani'ye "Bir daha asla ama asla ABD'yi tehdit etme. Yoksa tarihte daha önce az sayıda kişinin karşılaştığı sonuçlara katlanırsın" yanıtını vererek "Dikkatli ol!" demişti.

DW,AFP/CÖ,BK

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