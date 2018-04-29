T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İran'dan Trump'a nükleer anlaşma uyarısı: 'İmzayı çekerseniz ciddi sonuçları olur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'a 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan imzasını çekmesinin "ciddi sonuçları" olacağı uyarısı yaptı.

29 Nisan 2018 20:30

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'a 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan imzasını çekmesinin "ciddi sonuçları" olacağı uyarısı yaptı.

Trump, Avrupalı müttefiklerinden 12 Mayıs'a kadar anlaşmadaki "korkunç hatalar" olarak nitelendirdiği kısımları değiştirmesini, aksi halde İran'a yönelik ekonomik yaptırımları yeniden yürürlüğe sokacağını söylemişti.

Ekonomik yaptırımların yeniden getirilmesinin anlaşmaya ağır darbe vuracağı belirtiliyor.

Şu anda Washington'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ı anlaşmadan çekilmemeye ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

İran'ın nükleer programını durdurması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşmaya imza koyan diğer devletler Rusya, Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa ise anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

Ruhani, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, "Beyaz Saray'dakilere sesleniyorum; eğer taahhütlerini yerine getirmezlerse İran hükümeti de sert şekilde karşılık verecektir. Eğer birisi anlaşmaya ihanet ederse, çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını bilmelidir" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı Donald TrumpTrump AvrupalıMayısWashingtonFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron TrumpRusyaAlmanyaFransaRuhaniSarayEğer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24