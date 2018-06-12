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Dünya

İran'dan Trump-Kim zirvesine tepki

"Uçakta attığı bir twitle anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor"

12 Haziran 2018 21:47

İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ABD Başkanı Donald Trump'la Singapur'da yaptığı görüşmesini eleştirdi.

Başkent Tahran'daki basın toplantısında konuşan Nubaht, "(Trump) Uçakta attığı bir Twitle anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor?" dedi.

ABD halkının da Trump'tan rahatsız olduğunu öne süren Nubaht, "Bu adam ABD'nin bilinçli halkının temsilcisi değildir? ABD halkı gelecek seçimlerde bu adamdan uzak olduklarını ortaya koyacaklardır." şeklinde kaydetti.

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