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Dünya

İran'dan tepki: Türkiye de kimyasal silahları teslim etsin

ABD ve Rusya, Suriye'nin kimyasal silahları iade etmesi konusunda anlaşmışken İran'dan 'İsrail rejimi, Suudi Arabistan ve Türkiye de kimyasal silahları teslim etmeli' tepkisi geldi

17 Eylül 2013 17:13

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikası Komitesi Sözcüsü Hüseyin Nakavi, “Suriye’nin kimyasal silahlarına ilişkin anlaşma uygulanacaksa eğer, İsrail rejimi, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin de kimyasal silahları teslim etmeli” dedi. 
 

ABD, saldırmama güvencesi vermeli

 
PressTV’nin haberine göre, ABD Suriye’ye karşı askeri müdahale etmeyi niyetlenirken Esad rejiminin kimyasal silahları teslim etmesini istemesini “mantıksız” ve “uluslararası kurallara aykırı” olarak niteleyen Nakavi, ABD’yi “Suriye’ye saldırmama” taahhüdünde bulunmaya çağırdı. 
Bu yöndeki bir güvencenin Suriye’nin kimyasal silahlarının uluslararası denetim altına konulması planının uygulanması açısından “kilit” önem taşıdığını söyleyen Nakavi, "ABD Suriye'nin halkına ve hükümetine karşı bir saldırıda bulunmayacağı garantisi vermedikçe planın uygulanmamalı" dedi. 
Ulusal Güvenlik ve Dış Politikası Komitesi Sözcüsü ayrıca ABD’nin Suriye’ye karşı saldırıda bulunması halinde “Vietnam’da yaşadığından kötü bir duruma” düşeceğini de öne sürdü.

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