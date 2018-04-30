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BBC Türkçe

İran'dan Telegram'a yasak

İran, cep telefonu uygulamasıyla mesajlaşma imkanı sağlayan Telegram adlı programın ülke genelinde yasaklandığını duyurdu. İran kararın gerekçesinin 'ulusal güvenliği sağlamak' olduğunu duyurdu.

30 Nisan 2018 18:12

İran resmi televizyon kanalı, cep telefonunda mesajlaşma uygulaması Telegram'ın İran'da yasaklandığını duyurdu.

İran yargısı, karara gerekçe olarak 'ulusal güvenliğin sağlanmasını' gösterdi.

Reuters'ın haberine göre İran devlet televisyonunda "İran vatandaşlarının, sosyal mesajlaşma uygulaması Telegram'la ilgili şikâyetler ve Telegram'ın yasadışı faaliyetlerine karşı güvenlik kuruluşlarının talepleri doğrulduğunda mahkeme İran'da Telegram kullanımını yasaklamıştır" dendi.

Telegram'a koyulan genel yasaktan önce hükümet kuruluşlarının da uygulamayı kullanması engellenmişti.

Telegram İran'da, resmi medya, siyasetçiler, şirketler ve halk tarafından da yaygın olarak kullanılıyordu.

İran'da Telegram kullananların sayısının 40 milyon olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan Telegram'ı yasaklayan bir diğer ülke olan Rusya'da halk, uygulamaya konan engele karşı sokaklara çıktı.

Binlerce kişi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelip "Sessiz kalma", "Putin hırsız" sloganları attı.

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