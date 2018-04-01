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Dünya

İran'dan Telegram'a 'milli güvenlik' engeli

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Telegram yerine "Sorush" adlı yerli bir uygulamanın kullanılacağını belirtti

01 Nisan 2018 22:45

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, ülkedeki en popüler mobil mesajlaşma uygulaması olan Telegram'ın yerine "milli güvenlik" gerekçesiyle "Sorush" adlı yerli bir uygulamanın kullanılacağını belirtti.

Yerel bir radyoya demeç veren Burucerdi, ülkede tartışmalara neden olan Telegram'a erişim engeli getirileceğine ilişkin söylentileri değerlendirdi. 

Telegram'ın yerini "Soroush" adlı benzer bir yerli uygulamaya bırakacağını kaydeden Burucerdi, bunun 20 Nisan'a kadar gerçekleşeceğini söyledi.

Ülkede Telegram'ın yasaklanacağı imasında bulunan Burucerdi, kararın ülkenin en üst makamları tarafından alındığını ifade etti.

Burucerdi, "Telegram'ın geçen yılki protestolardaki tahrip edici rolü göz önüne alındığında bu mesele milli güvenliğimiz açısından önem arz ediyor" dedi. 

Geçen yıl 28 Aralık'ta Meşhed kentinde bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Göstericiler eylemlerini Telegram başta olmak üzere mobil uygulamalar üzerinden organize etmişti. Telegram'ın 80 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

 

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