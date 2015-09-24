İran’dan Suudilere ağır suçlama



İranlı yetkililer, Mekke Mina'da en az 453 kişinin ölümüne neden olan izdiham ile ilgili olarak Suudi Arabistan'ı sert bir şekilde eleştirdi. Faciada en az 15 İran vatandaşı hayatını kaybetti. İran Hac Organizasyon Komitesi Başkanı Said Ohadi, olayın meydana geldiği sembolik şeytan taşlama alanı yakınındaki iki yolun daha önce ‘bilinmeyen nedenlerle' kapatılmış olduğunu belirterek, “Trajik kazaya bu neden oldu” diye konuştu.

İran devlet televizyonuna konuşan Ohadi, iki yolun kapatılmış olması nedeniyle şeytan taşlama alanına giden sadece üç yol bulunduğunu kaydederek, “Bugünkü kaza hacıların güvenliğiyle ciddi bir şekilde ilgilenilmediğini ve kötü idareyi göstermektedir. Bunun başka bir açıklaması yok. Suudi yetkililerden hesap sorulmalıdır” diye konuştu. Ohadi ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Suudi büyükelçi Dışişleri'ne çağırıldı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Suudi Arabistan büyükelçisinin faciayla ilgili olarak Tahran'daki Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirterek, “Suudi Arabistan'ın bu sorumsuzca tutumuna hiçbir şekilde kayıtsız kalamayız. Bu konu diplomatik kanallardan ele alınacaktır” diye konuştu.

Devlet televizyonuna konuşan Abdullahiyan, Suudi yetkilileri hacdaki güvenlik konusunda düşüncesizlik ve ihmalkarlıkla suçlayarak, “Bu olayın sorumlusu Suudi yetkililerdir. Mevcut krizin üstesinden gelinebilmesi ve hacıların tam güvenliğinin sağlanabilmesi için etkili önlemleri derhal almaları gerekmektedir” diye konuştu.