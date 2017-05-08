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Dünya
Deutsche Welle

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

İran Savunma Bakanı, Suudi mevkidaşının "Savaşı İran sınırlarına çekmeliyiz" çıkışına tehditle karşılık verdi. Dehkan "Ahmakça bir şey yaparlarsa Mekke ve Medine dışında güvenli alan bırakmayız" diye konuştu.

08 Mayıs 2017 16:00

İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerginlik tırmanıyor. Tahran yönetimi, Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın "Savaşı İran sınırlarına çekmeliyiz" çıkışına tehditle karşılık verdi. İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan "Ahmakça bir şey yaparlarsa Mekke ve Medine dışında güvenli alan bırakmayız" diye konuştu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e konuşan İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Suudi mevkidaşı Muhammed Bin Selman'ın ülkesine yönelik kullandığı sözlere sert tepki gösterdir. Riyad yönetimini "ahmakça" bir eylemde bulunmaması konusunda uyaran Dehkan, aksi takdirde "kutsal topraklar Mekke ve Medine dışında güvenli alan" bırakmayacaklarını söyledi.

Dehkan Suudi Arabistan'ın Yemen'deki hava saldırılarına atıfta bulunarak, "Hava kuvvetlerine sahipler diye bir şey yapabileceklerini zannediyorlar" diye konuştu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman, geçen hafta bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki bölgesel güç mücadelesine değinmiş "İran rejiminin başlıca hedefi olduğumuzu biliyoruz. Savaşın Suudi Arabistan topraklarına ulaşmasını beklemeden İran'a yöneltilmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı. Selman, Tahran'ın İslam dünyasına hakim olma çabalarına karşı ülkesini ko

İki ülke son yıllarda özellikle Suriye iç savaşı ve Yemen'e yönelik askeri müdahale nedeniyle sık sık gerilim yaşıyor. Tahran yönetimi, Suriye'de Beşar Esad rejiminin yanında yer alırken Riyad, silahlı muhaliflere destek çıkıyor. Yemen'de ise Suudi Arabistan'ın Tahran destekli isyancı Şii grup Husileri bombalaması, İran'ın tepkisine neden oluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP, GY/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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