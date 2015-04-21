İran'dan Suudi Arabistan'a nota

İran'ın, Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyonun Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda büyükelçilik yakınlarına isabet eden füze nedeniyle Suudi Arabistan maslahatgüzarını çağırıp nota verdiği açıklandı.

İran'ın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e düzenlediği hava saldırıları sırasında, başkent Sana’daki büyükelçilik binası yakınlarına düşen füze nedeniyle Suudi Arabistan maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırıp nota verdiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Bakanlık Sözcüsü Merziye Afham, Sana’daki İran Büyükelçiliği yakınlarındaki hedeflere düzenlenen hava saldırısı sonrası Suudi Arabistan’ın Tahran’daki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrılarak uyarıldığını bildirdi. İran’ın olaya ilişkin şiddetli itirazının maslahatgüzara iletildiğini aktaran Afham, "Suudi Arabistan hükümetinden ikna edici bir açıklama talep edildiğini" kaydetti.

Diplomatların güvenliği garanti edilmeli

Afham, Suudi Arabistan ve Yemen’e karşı koalisyona katılan ülkelerin hava saldırılarından doğabilecek her türlü hasardan uluslararası düzeyde doğrudan sorumlu olduğuna ve Yemen’deki İranlı diplomatların güvenliğinin garanti edilmesinin zorunluluğuna vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan da hadiseyle ilgili devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ı uluslararası sorumluluklarını yerine getirme ve diplomatik misyonlara saygılı olması konusunda uyardı.