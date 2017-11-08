İran'dan Suudi Arabistan'a: Füzeler Suudi saldırganlığının bir sonucu

İran-Suudi Arabistan gerilimi tırmanıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yemen'den Riyad'a fırlatılan füzelerin Suudi saldırganlığının bir sonucu olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havaalanı'na yönelik Husiler'in gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Habertürk'ün haberine göre, Suudi Arabistan'ın saldırıyla ilgili olarak İran'ı 'doğrudan askeri saldırı' ifadeleriyle suçlamasına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den yanıt geldi.

Ruhani yaptığı açıklamada, Riyad'a yönelik füze saldırısının 'Suudi saldırganlığının bir sonucu' olduğunu belirtirken; "Yemen halkı ülkelerinin bombalanmasına nasıl tepki vermeliydi? Onların kendi silahlarını kullanmasına izin yok mu? Sen önce bombardımanı durdur sonra Yemenlilerin aynısını yapıp yapmadığına bak" ifadesini kullandı.

Ruhani ayrıca, Suudi Arabistan'ın ABD ve İsrail'i dost, İran'ı ise düşman olarak görmesinin stratejik bir hata olduğunu savundu.