İran'dan Suudi Arabistan'a füze yanıtı: Provokatif, yıkıcı ve sorumsuz

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi Yemen'den Riyad'a atıldığı belirtilen balistik füzenin arkasında İran'ın olduğu suçlamalarını 'adaletsiz, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif' olarak niteledi.

Suçlamaların yalan olduğunu söyleyen Kasımi, Suudi Arabistan'ın Yemen'de uğursuz emellerine ulaşamadığı için profesyonel olmayan ve alakasız psikolojik operasyona başvurduğunu belirtti.

Habertürk'ün habarine göre, Suudi Arabistan güçleri cumartesi günü (4 Kasım 2017) Yemen'den atılan balistik füzenin tespit edilip vurulduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Güçleri Komutanlığı, ülkeyi hedef alan balistik füzelerin "İran yapımı" olduğunu savunmuş, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Husilerin SuudiArabistan'ı hedef aldığı füzeler İran yapımı, Yemen Ordusu'nun cephanesinde yer almıyor." demişti.

Açıklamada, İran'ın Yemen'deki Şii Husi milislerine Suudi Arabistan'ı hedef alan balistik füzeler vermesinin savaş eylemi olarak görülebilecek açık ve doğrudan askeri saldırı olduğu savunulmuştu.

Cumartesi akşam Yemen'den fırlatılan uzun menzilli füzelerin hedefi olan Suudi Arabistan, Yemen'e hava, kara ve deniz ulaşımını kapattı.

Suudi Arabistan'ın devlet haber ajansı SPA'da yayınlanan açıklamada, Yemen'e ulaşımın İran'dan ülkeye gelen silah akışını durdurmak için kapatıldığı belirtildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamada, yardım çalışanlarının ve insani yardımların ülkeye girişine izin verileceği duyurulmuştu.

Cumartesi günü Yemen'den atılan füzelere Suudi füze savunma sistemi müdahale etmiş ve füzeler başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Havaalanı yakınlarında boş bir araziye düşmüştü. Olayda ölen veya yaralanan olmamıştı.