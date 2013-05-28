İran'dan Suriye'ye 4 milyar dolarlık kredi

İran, Suriye’ye toplam 4 milyar dolar değerinde iki kredi açtı. Rus haber ajansı Ria Novosti, Suriye’de yayın yapan Tişrin gazetesinin bugünkü yayınında, İran’ın Suriye’ye toplam 4 milyar dolarlık kredi açtığını yazdığını bildirdi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Adib Mayalya, Tişrin gazetesine yaptığı açıklamada, “İran, Suriye’ye desteğine devam ediyor. İran, Suriye’ye bir milyar doları tüketim malları ithalatı için, 3 milyar doları da petrol ve petrol ürünlerini satın almak için kredi açtı' dedi.

Nisan ayında Mayalya, Reuters’e verdiği röportajda İran’a ek olarak Suriya’nin Rusya ve diğer ülkelerle kredi konusunda görüşmelerde bulunacağını söylemişti. Mayalya’ya göre olayların başladığı günden bu yana iki yılda Suriye’nin ekonomik kaybı yaklaşık 25 milyar avro civarında. Suriye Lirası çatışmaların başladığı Mart 2011’den bu yana 3 kat eridi ve 50 Lira olan bir ABD doları 2013 Mayıs ayında 150 Suriye Lirası oldu.