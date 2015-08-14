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Dünya
Deutsche Welle

İran'dan Suriye ve Yemen girişimi

İran, Batı ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmanın ardından şimdi de Suriye ve Yemen konusunda Körfez ülkeleri ile müzakerelere hazırlanıyor. Görüşmelere Türkiye'nin de katılması söz konusu.

14 Ağustos 2015 18:48


İran, radikal İslamcıların tehdidi altındaki Suriye ve Yemen konusunda harekete geçiyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sekiz Körfez ülkesiyle müzakerelerin ilk turuna eylül ayında başlamayı planladıklarını açıkladı.

Abdullahiyan müzakerelerin dışişleri bakanları düzeyinde ya katılımcı ülkelerden birinde ya da müzakerelere katılmayan tarafsız bir ülkede yapılacağını belirtti.

Müzakerelerde Suriye ve Yemen'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak İran ve Körfez ülkeleri arasında siyasi farklılıkların giderilmesi ve ortak bir girişim başlatılması amaçlanıyor. Asıl hedef ise IŞİD'e karşı daha etkin mücadele edilebilmesi.

Tahran, iç savaşın devam ettiği Suriye ve Yemen'deki sorunların ortak bir politika üretilmeden çözülemeyeceği görüşünü savunuyor.

Görüşmelere altı Körfez ülkesi, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Oman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Türkiye'nin de katılabileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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