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Dünya

İran'dan siber savunma TAHRAN (A.A)

31 Ekim 2011 15:18

-İran'dan siber savunma TAHRAN (A.A) - 31.10.2011 - İran, siber saldırılara karşı kendini savunmak amacıyla özel bir birim kurdu. İran Sivil Savunma Dairesinin başkanı General Golamrıza Celali, Mehr ajansına yaptığı açıklamada, siber saldırılara karşı özel bir birim kurulduğunu, bu birimde, savunma ve telekomünikasyon bakanlıklarının yetkililerinin yanı sıra silahlı kuvvetler mensuplarının yer aldığını ve birimin, ordu tarafından yönetileceğini söyledi. Celali, birimin, İran'ın istihbarat servisleriyle yakın işbirliği yapacağını da kaydetti. İran yakın geçmişte iki bilgisayar virüsünün saldırısına uğramıştı. Tahran yönetimi, saldırıların, ülkenin tartışmalı nükleer programını baltalamak amacı güden kampanyanın parçası olduğunu savunmuştu.

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