T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan radara yakalanmayan denizaltı

İran radara yakalanmayan denizaltı üretti.

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Kısa bir süre önce uzaya uydu gönderen ve radara yakalanmayan uçak geliştiren İran, son olarak yeni bir yüksek teknolojili denizaltı geliştirdiğini açıkladı.


Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Savunma Bakanı General Ahmet Vahidi, sonara yakalanmayan, su altı manevra yeteneği ve atış gücü yüksek yeni bir denizaltı yaptıklarını bildirdi.


İsfehan’da düzenlenen İran yapımı insansız denizaltı yarışmasının açılış töreninde konuşan Vahidi, yeni denizaltının önümüzdeki ay hizmete gireceğini duyurdu.


Vahidi’ye göre yeni denizaltı sonara yakalanmasını önleyen bir teknolojiyle donatıldı. Yeni teknoloji aynı zamanda sonara yakalanmadan füze ve torpido da atabiliyor. Denizaltılar en çok füze veya torpido fırlattıkları anlarda düşman güçler tarafından tespit edildiklerinden, yeni teknoloji bu zaafın önüne geçiyor.


İran, 2009 Haziran’ında ilk kez “Gadir” sınıfı denizaltı geliştirdiğini açıklamıştı. Gadir 948 adı verilen denizaltı geçen yılın Haziran ayında hizmete girmişti.


İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Habibullah Seyyari, yeni denizaltının on yıllık bir çalışma sonucu geliştirildiğini açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24