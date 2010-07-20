İran'dan radara yakalanmayan denizaltı

T24- Kısa bir süre önce uzaya uydu gönderen ve radara yakalanmayan uçak geliştiren İran, son olarak yeni bir yüksek teknolojili denizaltı geliştirdiğini açıkladı.



Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Savunma Bakanı General Ahmet Vahidi, sonara yakalanmayan, su altı manevra yeteneği ve atış gücü yüksek yeni bir denizaltı yaptıklarını bildirdi.



İsfehan’da düzenlenen İran yapımı insansız denizaltı yarışmasının açılış töreninde konuşan Vahidi, yeni denizaltının önümüzdeki ay hizmete gireceğini duyurdu.



Vahidi’ye göre yeni denizaltı sonara yakalanmasını önleyen bir teknolojiyle donatıldı. Yeni teknoloji aynı zamanda sonara yakalanmadan füze ve torpido da atabiliyor. Denizaltılar en çok füze veya torpido fırlattıkları anlarda düşman güçler tarafından tespit edildiklerinden, yeni teknoloji bu zaafın önüne geçiyor.



İran, 2009 Haziran’ında ilk kez “Gadir” sınıfı denizaltı geliştirdiğini açıklamıştı. Gadir 948 adı verilen denizaltı geçen yılın Haziran ayında hizmete girmişti.



İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Habibullah Seyyari, yeni denizaltının on yıllık bir çalışma sonucu geliştirildiğini açıkladı.