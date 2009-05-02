İran'dan PKK'ya dev operasyon

İran, terör örgütü PKK'nın ülkesindeki kolu PJAK'a üye teröristlerin üstlendiği Kuzey Irak sınırında 20 bin askerin katıldığı operasyon başlattı.



Operasyon kapsamında PJAK ve PKK'lıların bulunduğu Kandil Dağı'na da top atışları yapıldı, bölge havadan helikopterlele bombalandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye düzenlediği hava operasyonundan iki gün sonra İran da, PKK'nın ülkesindeki kolu olan Kürdistan Özgür Yaşam Partisi'nin (PJAK) Kuzey Irak sınır kesimindeki askeri birliklerine saldırılarını arttırması üzerine kapsamlı operasyon başlattı.



Şahor Dağı'nda operasyon



24 Nisan'da PJAK tarafından Riwanser bölgesindeki karakola düzenlenen ve 18 İran askeri ile 5 PJAK'lının hayatını kaybettiği saldırıdan sonra İran ordusunun topraklarındaki PJAK varlığını sona erdirmek için 20 bin askerle Kirmanşah bölgesinde bulunan ve Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinin Halepçe kasabasının karşısında yer alan Şahor Dağı’nda operasyon başlattığı bildirildi.



Şahor Dağı ile Kuzey Irak sınırındaki Merivan bölgelerinde devam eden operasyonlar kapsamında PJAK'lılar ile İran ordu güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.



İran Ordusu'nun sınırda üstlenen topçu birliklerinin cumartesi sabahı erken saatlerde, PJAK ve PKK kamplarının bulunduğu Kuzey Irak’taki Kandil Dağı'nın Kanisev, Pişta Comeresi ve Karesewziye alanlarını yoğun top atışına tuttu.



Kuzey Irak'tan yayın yapan Kürt internet siteleri İran ordu güçlerinin Kandil'deki birçok alanı bombaladığını, sınırı geçen 2 helikopterin yine aynı bölgeleri havadan bombaladığı kaydedildi. 3 yıldan bu yana aralıklarla Kandil ve Hacıümran bölgelerini bombalayan İran ordusuna bağlı helikopterlerin ilk kez sınırı geçerek Kandil alanlarını bombaladığı kaydedildi.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İran ordusunun top atışları Kuzey Irak'ta özellikle Kandil ve Hınere alanlarında yoğunlaşırken, sınırın İran tarafındaki birçok yerde, derin vadilerde ve stratejik noktalarda üstlenen PJAK'lılar ile İran ordusuna bağlı askerler arasında şiddetli çatışmaların olduğu öne sürüldü. PJAK'lı teröristlerin İran ordusunu durdurabilmek için, araziye uzaktan kumandalı mayınlar yerleştirdiği, 3- 5 kişilik küçük gruplara ayrılarak hedef şaşırtmaya çalıştığı bildirildi.

