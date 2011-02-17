-İRAN'DAN PKK'YA AMAN YOK ANKARA (A.A) - 17.02.2010 - Terör örgütü PKK/PJAK'a gözaçtırmayan ve örgüte yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İran, yakaladığı terör örgütü mensuplarını idamla cezalandırmaya devam ediyor. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Kelareş kırsalında PKK/PJAK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, ''Engin'' kod adlı Mehmet Fatih Demir, ''Karker'' kod adlı İbrahim Özkaya ve ''Piro'' kod adlı Emre Yılmaz adlı 3 kişi ölü ele geçirildi. Öte yandan, geçen hafta bir ihbar üzerine harekete geçen Niru-i İntizami mensupları tarafından Sine ve Sakız kentlerinde PKK/PJAK'lı teröristlerin gizlendikleri hücre evlerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda ise aralarında örgütün İran'daki uyuşturucu sevkiyatını yönlendirdiği iddia edilen Aso Hoda Rahimi adlı örgüt sorumlusunun da bulunduğu 6 kişinin yakalandığı kaydedildi. Teröristlerin gizlendikleri hücre evinde yapılan aramalarda 250 kilogram uyuşturucu ve yaklaşık 500 bin dolar paranın yanı sıra, silah, mühimmat ve patlayıcı madde ile çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi. Yakalanan teröristlerin İran Devrim Mahkemesi'nde görülen davalarında, Aso Hoda Rahimi isimli terör örgütü sorumlusu, ''Terör örgütü PKK/PJAK adına uyuşturucu satmak, halk arasında etnik ayrımcılık yaratmak, halkı devlet aleyhine kışkırtmak, İran'ın ulusal ve toprak güvenliğini tehdit etmek'' suçundan idam cezasına çarptırıldı. İran'ın Urumiye Cezaevi'nde hükümlü bulunan terör örgütü PKK/PJAK sorumlusu Hüseyin Hizri geçen ay idam edilmişti. İran'da 2010 yılından bu yana terör örgütü PKK/PJAK mensubu 9 terörist idam edilirken, haklarında idam cezası verilen örgüt mensubu sayısının 21'e ulaştığı bildirildi.