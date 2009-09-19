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Dünya

İran'dan PJAK'a büyük operasyon

İran güvenlik güçlerinin operasyonlarında PKK terör örgütünün İran uzantısı PJAK'ın ağır kayıplar verdiği bildirildi.

19 Eylül 2009 03:00

İran güvenlik güçlerinin operasyonlarında PKK terör örgütünün İran uzantısı PJAK'ın ağır kayıplar verdiği bildirildi.

Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, İran'ın Kanyaran ve Merivan bölgeleri arasında bulunan Geşki karayolu yakınlarında mazot taşıyan bir kamyon güvenlik noktasında askerler tarafından kontrol edilmek istendi.

Güvenlik noktasında "dur" ihtarına uymaması üzerine takibe alınan kamyon durduruldu. Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Şirvan Murad, Veysi Paveli, Ömer Mustafa, Marık Hüseyin ve Şefik Mirza adlı teröristler ölü ele geçirildi.

Kamyonda yapılan aramalarda ise yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken ayrıca terör örgütüne ait dokümanlar da bulundu. Kamyonda ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İran ordusunun helikopter desteğiyle Şehiran bölgesinde bulunan terör örgütü kamplarına yönelik havadan ve karadan kapsamlı bir operasyon düzenlediği bildirildi.

Helikopterler tarafından yoğun şekilde bombalanan Hirçin ve İse mevkilerinde yer alan terör örgütü kamplarının tahrip edildiği ve çok sayıda teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Ayrıca, İran Ordusu tarafından Salmas kentine bağlı köylere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, İranlı Kürtleri devlet aleyhine kışkırtan ve terör örgütü PKK/PİJAK'a kadro, finansman sağlayan Stünreş, Kesrik ve Şidan köylerinin imamlarının tutuklandığı ifade edildi.

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