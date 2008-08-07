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Dünya

İran'dan PJAK'a ağır darbe

İran'ın PJAK'a düzenlediği operasyonlarda, örgüt yöneticilerinden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 11 kişi ölü ele geçirilirken, 17 terörist de sağ yakalandı.

07 Ağustos 2008 03:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında büyük darbe yiyen terör örgütü, İran güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda da ağır kayıplar veriyor. İran güvenlik
güçlerinin düzenlediği operasyonlarda örgütün yöneticilerinden iki kişinin de aralarında bulunduğu 11 kişi ölü ele geçirilirken, 17 terörist de silahlarıyla birlikte sağ yakalandı.

İran güvenlik güçleri, Salmas, Merivan, Hoy-Kotur bölgelerinde PKK/PJAK'a yönelik koordineli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucu aralarında PKK/PJAK İran sorumlularından "Harun" kod adlı Faruk Savaşlı ile "Şaho Civanro" kod adlı Celil Kerima'nın da bulunduğu 11 terörist öldürüldü. Operasyonda 17 terörist de silahlarıyla birlikte yakalandı.

Kandil'e bomba yağdı

PKK'nın İran'daki örgütlenmesi PJAK'a yönelik aralıksız operasyonlarını sürdüren İran güvenlik güçlerinin, önceki akşam, PJAK tarafından kullanılan Kandil'in Hınere, Berkim, Kelmar, Sinin, Loran ve Seroke alanlarını top atışına tuttuğu bildirildi. İran topçusunun top ateşinde çok sayıda örgüt mensubunun öldüğü belirtildi.

PKK/PJAK sorumlusu 3 kişi geçen ay Tebriz kentinde idam edilerek cezalandırılmıştı. Bir süre önce yakalanan, örgütünün İran sorumlularından Reşit Ehkendi'nin ise "Terör örgütü adına silahlı eylem yapmak, cinayet, silahlı gasp ve teröre başvurmak, adam kaçırmak, bölge halkını tehdit etmek ve İran'daki karşı devrimci gruplarla işbirliği yaparak, İran'ın toprak bütünlüğünü hedef alan terörist eylemlerde bulunmak" suçlamalarıyla idamla cezalandırılabileceği kaydedildi.

İran, üçlü işbirliği teklif etmişti

Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi beklenen İran'ın Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, geçtiğimiz ay Irak'a yaptığı bir ziyarette, bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör örgütü PKK ve İran'daki uzantısı PJAK ile mücadele etmek için Türkiye, İran, Suriye ve Irak hükümetleri
arasında işbirliği yapılması gerektiğini belirtmişti.

Terörizmle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çeken Ahmedinejad, açıklamasında, terör örgütü PKK'nın sadece bölge ülkelerini değil, herkesi etkilediğini vurgulayarak, "PKK teröründen herkes zarar görüyor. Bölge ülkelerinin eşgüdüm halinde terörle mücadele etmeleri
gerekir" demişti. Terörle mücadelede iki noktaya dikkat çeken Ahmedinejad, "Birincisi, devletlerin egemenliğine zarar verilmemeli. İkinci nokta ise, terörle mücadelede sivil halk zarar görmemeli. Herkes teröristlere karşı savaşmalı. PKK terör örgütünün bölge ülkeleri arasındaki dostane ilişkileri etkilemesine izin verilmemeli" diye konuşmuştu. (AA)

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