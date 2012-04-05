İran'dan 'petrol' için gözdağı verdi

İran Petrol Bakanı Rüstem Kasımi, dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 12 ila 15'i, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 17 ila 20'sine sahip olduklarını söyledi.

Mehr Haber Ajansı'nın haberi göre, Petrol Bakanı Kasımi, yaptırımlara rağmen petrol ihracatında sorun yaşanmadığını bildirdi.

"İran petrolünü alan çok sayıda ülke var ve endişeye gerek yok" diyen Kasımı, 70 kadar ülkeye de petrokimya ürünleri ihraç edildiğini belirtti.

Petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından dünyada ilk sıralarda yer aldıklarını vurgulayan Kasımi, "Dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 12 ila 15'i, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 17 ila 20'sine sahibiz" dedi.

ABD ve Avrupa'nın petrol ve doğalgaz rezervlerinin İran'la karşılaştırılamayacağını belirten Kasımi, sadece bir bölgedeki 600 milyar varillik petrol rezervinin 100 yıl yeteceğini kaydetti.

Bu arada, İran Devlet Televizyonu, ödemeleri yapmadığı gerekçesiyle iki Yunan şirketine ham petrol satışının durdurulduğunu duyurdu.