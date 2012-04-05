T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan 'petrol' için gözdağı verdi

AB'nin İran'dan ham petrol alımını yasaklayan kararının ardından Tahran yönetimi, İngiltere ve Fransa'ya petrol satışını durdurmuştu

05 Nisan 2012 22:58

İran Petrol Bakanı Rüstem Kasımi, dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 12 ila 15'i, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 17 ila 20'sine sahip olduklarını söyledi.

 
Mehr Haber Ajansı'nın haberi göre, Petrol Bakanı Kasımi, yaptırımlara rağmen petrol ihracatında sorun yaşanmadığını bildirdi.
 
"İran petrolünü alan çok sayıda ülke var ve endişeye gerek yok" diyen Kasımı, 70 kadar ülkeye de petrokimya ürünleri ihraç edildiğini belirtti.
 
Petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından dünyada ilk sıralarda yer aldıklarını vurgulayan Kasımi, "Dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 12 ila 15'i, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 17 ila 20'sine sahibiz" dedi.
 
ABD ve Avrupa'nın petrol ve doğalgaz rezervlerinin İran'la karşılaştırılamayacağını belirten Kasımi, sadece bir bölgedeki 600 milyar varillik petrol rezervinin 100 yıl yeteceğini kaydetti.
 
Bu arada, İran Devlet Televizyonu, ödemeleri yapmadığı gerekçesiyle  iki Yunan şirketine ham petrol satışının durdurulduğunu duyurdu.

 

ETİKETLER

iran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24