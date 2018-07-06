İran'dan petrol açıklaması: 100 doları aşacak

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) temsilcisi Hossein Kazempur Ardabili, ABD Başkanı Donald Trump'ın yol açtığı arz sorunları yüzünden petrolün varil fiyatının yakında 100 doları aşacağını söyledi.

Temsilci, Suudi Arabistan ile Rusya'nın fiyatları düşüreceklerine yönelik söylentilerin doğru olmadığını savunurken, gün itibarıyle BRENT petrol 77,11 dolar, Amerikan ham petrol (WTI) 72,94 dolardan işlem gördü.

Ardabili, Suudi Arabistan ve diğer ABD müttefiklerinin, eğer İran'a karşı Amerikan korumasından yararlanmak istiyorlarsa daha fazla petrol üretmeleri gerektiğini belirtti.

OPEC'in üçüncü büyük üreticisi olan İran'ın bazı müşterileri, ABD yaptırımları nedeniyle şimdiden İran'dan petrol alımlarını azaltıyorlar.

İran'lı yetkili dün Reuters'a yaptığı açıklamada, "Trump İran'ın küresel piyasalara erişimini engellerken Suudi Arabistan ve Rusya'nın eline rehin düşeceğini hesaplamış olmalıydı" dedi. Kazempur fiyatların düşük kalmasının bu iki ülkenin işine gelmeyeceğini belirterek, "Tüm dünyadaki, özellikle ABD'deki tüketicilerin benzin istasyonlarında gereksiz (yüksek) fiyatlar ödemesinin sorumluluğu sadece (Trump'ın) omuzlarında olacak; petrolün varilinin 100 doların üstüne çıkacağı günler de gelecek" ifadesini kullandı.

İran'a petrol baskısı

Trump OPEC'ten şikayetini sürdürürken ABD bir yandan da Avrupalı müttefiklerine İran petrolü almamaları için baskı yapıyor.

İran ise, ABD'den gelecek düşmanca bir adıma karşı, Körfez'den petrol ihracatının yolunu tıkayacağını söyledi.

Kazempur, "Biz hepimiz komşuyuz ve öyle kalmak istiyoruz. Bunu yapabileceğimizi ve beraberce yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Kimse (Trump'ın) kendisini korumasını istemiyor. Siz başkanlığa geldiğinizden beri herkesle kavga ediyorsunuz" dedi.