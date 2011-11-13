-İran'dan ortak yanıt bekliyoruz HONOLULU (A.A) - 13.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Moskova'nın yeni yaptırımlara sıcak bakmamasına rağmen, Rusya ve ABD'nin İran'ın nükleer pyrogramı konusunda ''ortak bir yanıt'' bulma çabası vereceklerini söyledi. Obama, Hawaii'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (Apec) zirvesi çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD'nin, İran'ın nükleer alandaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak ortak bir yanıt bulunması için birlikte çalışma niyetini ortaya koyduğunu belirtti.