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Dünya

İran'dan 'ortak operasyon' açıklaması

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Ekim (DHA)- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye ve İran'ın PKK'ya yönelik Kandil'e ortak askeri operasyon düzenleyeceği iddialarına ilişkin bakanlık olarak bu konu hakkında bilgilerinin olmadığını söyledi

30 Ekim 2017 20:51

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Ekim (DHA)- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye ve İran\'ın PKK\'ya yönelik Kandil\'e ortak askeri operasyon düzenleyeceği iddialarına ilişkin bakanlık olarak bu konu hakkında bilgilerinin olmadığını söyledi.

İranlı Sözcü, İran ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sınır kapılarının son durumuna ilişkin ise \" Şu an sadece bir kapı (Başmak Sınır Kapası) açık, diğer iki kapı kapalı tutuluyor\" diye konuştu.

Malum bazı kişilerin hevesi yüzünden Kuzey Irak bu hale geldi

Kasımi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, IKBY\'deki son günlerde yaşanan sorunlarla ilgili,\"Bölge meselelerine yeterince vakıf olmayıp, durumu farklı yorumlayan malum bazı kişilerin hevesi yüzünden Kuzey Irak böylesi sıkıntılı duruma geldi\" dedi.

Kasımi, \"Bölge ülkelerinin dostça isteğine rağmen IKBY\'nin referandum konusunda ısrarcı olması yanlış bir adımdı\" değerlendirmesinde bulundu.  

İran Genelkurmay Başkanı: Kısıtlamalar bir kaç gün içinde kaldırılacak

Kuzey Irak\'taki referandumun ardından kapatılan sınır kapılarına ilişkin bir açıklamada da İran Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri\'den geldi.

Bakıri, \" Sınır kapılarındaki kısıtlamalar önümüzdeki bir kaç gün içinde kaldırılacak. Bölünme planı başarılı olsaydı, Irak\'ta uzun vadeli bir savaş çıkacaktı ve bundan komşu ülkelerde etkilenecekti\" dedi.

Görüntü Dökümü:

İranlı Sözcüsü Kasımi\'nin gazetecilere yaptığı konuşma

Kasımi\'nin basın toplantısı

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