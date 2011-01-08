-İRAN'DAN NÜKLEER İTİRAF TAHRAN (A.A) - 08.01.2011 - İran'ın geçici Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, ülkesinin Batı'nın sahip olmadığını söylediği bir teknoloji olan nükleer yakıt çubuk ve levhasını kendi olanaklarıyla üretebildiğini bildirdi. İran'ın Fars haber ajansına özel açıklama yapan Salihi, İsfahan nükleer tesisinde, yakıt levhası üretmek için bir birim kurduklarını söyledi. Ali Ekber Salihi, "İsfahan'da bu birimin tamamlanmasıyla, kendi nükleer yakıt çubuk ve levhasını üretebilen ender ülkeler arasına girdik" dedi.