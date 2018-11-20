İran'dan nükleer anlaşmadan ayrılma sinyali

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin ayrıldığı İran nükleer anlaşması konusunda AB'nin İran'ın çıkarlarını temin etmemesi halinde anlaşmanın devam edemeyeceğini duyurdu.



İran medyasına konuşan Zarif, AB şirketlerinin Amerikan ambargosundan etkilenmeden İran'la iş yapmalarının kolaylaştırılması amaçlayan Avrupa Birliği'nin (AB) önerdiği özel ödeme mekanizmasının hala işlevsel olmadığından rahatsızlığını belirtti.



AB'nin bu mekanizmaya ev sahipliği yapacak bir ülke bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Zarif, "Mekanizmaya ev sahipliği yapmak için önerilen bazı Avrupa ülkeleri bunu geri çevirdi" dedi.



İran'ın ulusal çıkarlarına dayalı çeşitli seçeneklerinin olduğunu kaydeden Zarif, "AB ve anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler, İran'ın ihtiyaçları ve anlaşmanın İran'a sağladığı ekonomik çıkarları temin edilmeden bu durumun devam edemeyeceğiniz farkındalar." dedi.



Zarif, nükleer anlaşmanın geleceğine ilişkin bundan sonra alınacak kararın ülke yetkililerinin son vaziyeti değerlendirerek belirleyeceğini ifade etti.



İran'la yapılan nükleer anlaşmanın geleceğini görüşmek üzere dün Tahran'da temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın ziyaretinde AB'nin İran'a sunacağı bir mekanizma üzerine somut bir adım atılamadı

(DHA)