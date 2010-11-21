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Dünya

İran’dan NATO’ya füze misillemesi

NATO’nun orta ve uzun menzilli füze tehdidine yönelik füze kalkanı kararı alırken, İran ise bu duruma füze tatbikatıyla yanıt verdi.

21 Kasım 2010 02:00

T24 - NATO’nun orta ve uzun menzilli füze tehdidine yönelik füze kalkanı kararı alırken, İran ise bu duruma füze tatbikatıyla yanıt verdi.


Ülkenin başta nükleer tesisler olmak üzere diğer önemli ve hassas noktalarını hava saldırılarından korumayı hedefleyen tatbikatta, belirlenen hedeflere ulaşıldığı kaydedildi. Ordudaki tüm unsurlara ait kara ve deniz gücünün de destek verdiği tatbikatın 3 aşamada gerçekleştirildiği ve 5 gün sürdüğü belirtildi.


Tatbikatta, orta menzilli hava savunma sistemleri olan Tor-M1’in yanı sıra yine orta menzilli yerli yapım olan “Mirsad” savunma sistemlerinin başarıyla test edildiği kaydedildi. Avcı ve pilotsuz savaş uçaklarının da görev aldığı tatbikatta, Cruise füzelerine karşı uzun menzilli savunma sistemleri olan S-200’lerin denendiği bildirildi. Tatbikatta, yerli savunma sanayi ürünü olan çeşitli türlerdeki elektronik ve radar sistemlerinin de ilk kez test edildiği ifade edildi.

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