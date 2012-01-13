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Dünya

İran'dan müzakereye evet VİYANA (A.A)

13 Ocak 2012 00:57

-İran'dan müzakereye evet VİYANA (A.A) - 12.01.2012 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) merkezinin bulunduğu Viyana'daki diplomatlar, İran'ın gizli nükleer silah çalışmaları yaptığı iddialarıyla ilgili müzakereleri yeniden başlatmayı kabul ettiğini söyledi. AP'ye açıklama yapan iki diplomat, konunun, UAEK'nın üst düzey yetkililerinin İran'ın başkenti Tahran'a 28 Ocak'ta yapacağı ziyaretteki görüşmelerin odak noktası olacağını belirtti. AP, yıllardır bu iddiaları yalanlayan İran'ın 3 yıldan uzun süredir ilk kez iddialarla ilgili görüşmelere hazır olduğunu bildirdiğine dikkati çekti.

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