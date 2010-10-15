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Dünya

İRAN'DAN MÜZAKERELERE YEŞİL IŞIK BRÜKSEL (A.A)

15 Ekim 2010 15:27

-İRAN'DAN MÜZAKERELERE YEŞİL IŞIK  BRÜKSEL (A.A) - 15.10.2010 - İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile nükleer müzakerelerin birkaç hafta içinde yeniden başlayabileceğini bildirdi. AB'nin evsahipliği yaptığı Pakistan'ın Dostları toplantısına katılan Muttaki, görüşmelerin, bu ya da gelecek ay yeniden başlamasının zamanlama açısından iyi olacağını söyledi. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü dün yaptığı açıklamada, İran'a görüşmelerin kasım ayı ortasında yapılmasını ve 3 gün sürmesini teklif ettiklerini duyurmuştu. Sözcü, Ashton'ın görüşmelerin Viyana'da yapılmasını önerdiğini belirtmişti. İran'la BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Almanya arasındaki görüşmeler bir yıldır donmuş durumda ve bu süreçte getirilen ilave yaptırımlar İran tarafında isteksizliğe neden oluyor.

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