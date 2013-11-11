İran'dan mezhep çatışması uyarısı

İran dışişleri bakanına göre, Şii ve Sünniler arasındaki mezhep gerilimi, muhtemelen dünyanın güvenliği için en ciddi tehdit. Bakan Muhammed Cevad Zarif, "Sünniler ve Şiiler arasındaki çatışmanın "sadece bölge değil bütün dünya için en ciddi güvenlik tehdidi" olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan, bakan Muhammed Cevad Zarif Sünni ülkeleri "korku tellallığı" ile suçladı.

İranlı bakan "Bazı insanlar dar görüşlü siyasi çıkarları için düşmanlıkları körükledi" dedi.

Suriye, Irak ve Pakistan şu anda mezhep çatışmalarında artışla başetmeye çalışan başlıca ülkeler arasındadır.

Bakan Zarif Sünniler ve Şiiler arasındaki çatışmanın "sadece bölge değil bütün dünya için en ciddi güvenlik tehdidi" olduğunu söyledi.

"İslam dünyasında mezhep eksenli bir bölünmenin hepimiz için bir tehdit olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Mezhep ayrılığı ve şiddet

Şii ve Sünni Müslümanlar arasında mezhep gerilimi, 2003 yılında Irak'ın ABD öncülüğündeki işgalinden bu yana, çok daha keskinleşti.

Bu yıl Irak'ta 6.500 civarında sivil mezhep saldırılarda öldürüldü. Bu 2008 yılından bu yana en yüksek ölü sayısı.



BBC Ortadoğu Muhabiri Jeremy Bowen, Suriye'deki savaşın bir mezhep çatışması olarak başlamadığını ama o hale geldiğini belirtiyor.

Şii mezhebinden olan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Şii İran'ın bir müttefiki.

Ağırlıklı olarak Sünni olan isyancılar ise Türkiye ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere, Sünni güçler tarafından desteklenmekte.

İran'dan çağrı

Bakan Zarif tüm tarafların Suriye konusundaki görüş farklılıklarını unutarak mezhepçiliğe karşı çıkması gerektiğini söyledi. Doğrudan isim vermeden, Sünni Arap liderleri mezhep kökenli şiddeti "körüklemekle" suçladı.

"Kimse mezhepsel şiddeti körüklememeli. Herkesin güvenliği için zararlı olacak bir çatışmayı önlemek için bu şiddeti dizginlemeli ve durdurmalıyız."

Ancak muhabirimiz, Suudi Arabistan da arasında olduğu diğer bazı ülkelerin de, İran'ı mezhep gerginliğini körüklemekle suçladığını belirtiyor. Her iki taraf da gelişmelerin tehlikesinin farkında.

Ama taraflar dini bir çatışmaya doğru ölümcül bir kayışı durdurmanın yolunu bulabilmiş değil.