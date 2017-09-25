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Dünya

İran'dan Kuzey Irak açıklaması: Sınır kapılarını kapatmadık

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Eylül (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuzey Irak'a olan ortak sınır kapılarını kapatmadığını bildirdi

25 Eylül 2017 22:23

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Eylül (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı, İran\'ın Kuzey Irak\'a olan ortak sınır kapılarını kapatmadığını bildirdi.
Bakanlık tarafından İran medyasında gönderilen yazılı açıklamada, \"İran\'la Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki kara sınır kapıları kapatılmamıştır, şu an sadece hava sahası kapalıdır\" denildi.
Bu sabah basın toplantısında konuşan Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, İran\'ın Bağdat yönetimin isteği doğrultusunda Kuzey Irak\'a olan kara sınır kapılarını kapattığını açıklamıştı.

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