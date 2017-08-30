İran'dan Kerkük İl Meclisi'ne referandum uyarısı

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (İKBY) 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma kararı alan Kerkük İl Meclisi'ni uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kerkük İl Meclisi'nin salı günü aldığı kararın “yanlış, kışkırtıcı ve kabul edilemez” olduğu ifade edildi.

Referandumu "tehlikeli” ve "Irak'ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açık bir ihlali” olarak değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Bağdat'ın hali hazırdaki sorunları çözmeye yönelik son diyalog çabalarına yardımcı olmaz” ifadesini kullandı.

Kasımi ayrıca Irak'ın komşularında ve bölgede yeni bir krize sebebiyet verecek herhangi bir durumun da "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Türkiye de tepki göstermişti

Bağdat tarafından "anayasaya aykırı" olarak değerlendirilen referanduma, Türkiye'den de tepki gelmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, Kerkük İl Meclisi’nin referanduma katılma kararının "hatalar zincirine yeni bir halka eklediği" kaydedilmişti.

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AFP,DÇ/CÖ