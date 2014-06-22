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Dünya

İran'dan kadın taraftarlar ve kadın gazetecilere yasak

Brezilya'daki İran maçlarını takip eden İranlı kadın taraftarlar farklı bir portre çizerken ülkedeki son gelişmeler ise bunun zıttı yönünde

22 Haziran 2014 18:54

İran ile İtalya'nın Tahran'da oynayacağı Dünya Voleybol Ligi karşılaşması öncesi İran yönetimi yeni bir yasak getidi. Bu mücadeleyi kadın taraftarlar ve kadın gazeteciler takip edemeyecek.

2014 Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı'nın gösterdiği performans en çok konuşulanlardan biri. İranlı kadın futbolseverlerin Dünya Kupası'ndaki görüntüleri dikkat çekerken, İran'da ise yaşanan son gelişme hükümet kanadının tavrını ortaya koydu.

IRNA ajansının geçtiği bilgiye göre, önümüzdeki dönemde oynanacak üç karşılaşmada da kadın gazeteciler görev yapamayacak. Azadi Salonu'nda İtalya'dan sonra iki maç daha takvimde yer alıyor. 12 bin kişilik salonda İran, 27 ve 29 Haziran'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Khabaronline haber sitesine göre ise, turnuvayı yerinden takip etmek isteyen kadın gazeteciler, Cuma günü yaptıkları başvurularda İran VoleybolFederasyonu tarafından çıkarılan çeşitli zorluklarla karşılaştı.

Bu gelişmelerden sonra bir grup kadın voleybolsever, Federasyon binası dışında bu yasağı protesto ederken, reformdan yana olan gazeteci Fatemeh Jamalpour olaylar karşısında sessiz kalmadı.

Akreditasyon kartı almak isteyen Jamalpour'un bu protestosu ise kadın gazetecinin yaklaşık 6 saat nezarette tutulmasına sebep oldu.

Hükümet kanadının bu tutumuna karşın İran'da binlerce kadın sporsever zincirlerini kırarak, Arjantin'e karşı milli takımlarının 1-0 kaybettiği maçın ertesinde sokaklarda sevinç gösterilerinde bulundu.

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