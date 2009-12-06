İran'dan İsviçre'ye sert uyarı

T24- İran Dışişleri Bakanı Muttaki, dün İsviçreli mevkidaşını arayarak, “Minare yasağını uygulamaya koymayın, aksi halde sonuçlarına katlanırsınız” dedi
İran, yeni minareler yapılmasını yasaklayan İsviçre’yi çok sert bir tonda uyararak yasağın uygulanmamasını istedi.
İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki, dün İsviçreli mevkidaşı Micheline Calmy-Rey’i telefonla arayarak 29 Kasım’daki referandumla anayasa maddesi haline gelen minare yasağının demokrasi ve insan haklarının önde gelen savunucusu olduğunu iddia eden ülkenin itibarına zarar vereceğini söyledi. İsviçre’nin minare yasağı kararını yürürlüğe koyması halinde bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını söyleyen Muttaki, İsviçre’nin Müslümanlarca insan haklarına saygı göstermede öncü bir ülke
imajına sahip olduğunu, oysa geçen hafta yapılan minare oylamasıyla bu imajın zarar göreceğine dikkat çekti.
Muttaki, “Hoşgörü, diyalog ve ötekinin dinine saygı göstermek gibi değerler hiçbir zaman referanduma götürülemez” diye konuştu. İslam karşıtı davranışların sonuçları olacağını tekrarlayan İran Dışişleri Bakanı, Bern hükümetinin yasağın yürürlüğe girmesini önlemek için anayasal bir formül bulacağını umut ettiğini sözlerine ekledi.
IRNA ayrıca, İran Dışişleri Bakanlığı’nın İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi’ni dün bakanlığa çağırarak minare yasağını protesto ettiğini bildirdi. Her türlü çaba gösterilecek
İsviçre Dışişleri Bakanı Calmy-Rey de Muttaki’ye verdiği yanıtta, referandumun hükümetinin isteği dışında düzenlendiğini kaydederek Müslümanların haklarının korunması için hükümetin her türlü çabayı göstereceğini söyledi.
Sağcı partiler tarafından önerilen minare yasağının halkoylamasında reddedilmesi bekleniyordu. Yasağa, İsviçre’deki siyasi partilerin çoğu gibi iş dünyası da karşı çıkıyordu.