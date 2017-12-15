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Dünya

İran'dan İstanbul Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Ekber Karabağ / Tahran, 15 Aralık (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü toplantısının sonuç bildirgesinde İsrail'i tanıma anlamına gelen bazı bentleri kabul etmediklerini açıkladı

15 Aralık 2017 17:23

Ekber Karabağ / Tahran, 15 Aralık (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı, İstanbul\'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü toplantısının sonuç bildirgesinde İsrail\'i tanıma anlamına gelen bazı bentleri kabul etmediklerini açıkladı. 
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"İstanbul\'da Kudüs gündemiyle olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı sonuç bildirgesini desteklememiz, asla Siyonist İsrail rejiminin İran tarafından tanındığı anlamına gelmiyor\"  denildi. 
İran,1979 İslam Devrimi\'nden sonra İsrail\'i resmi olarak tanımıyor. (Fotoğraflı)

 

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