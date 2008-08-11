İran'dan İsrail'e 'şaşırtan' mesaj

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Esfendiyar Rahim Meşai, "dünyadaki tüm insanların, hatta İsraillilerin de dostu olduklarını" söyledi.



Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad "İsrail'in yok edilmesi" yönündeki sözlerini sürekli tekrarlarken, yardımcısından gelen bu beklenmedik açıklama, birçok gazete tarafından yayımlandı.



Turizm ve tarihi yerlerden sorumlu olan Meşai'nin açıklaması, ülkenin turizmle ilgili resmi internet sitesinde de yer aldı.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2005 yılında "İsrail'in haritadan silinmesi" gerektiğine ilişkin ilk açıklaması, uluslararası alanda yoğun tepkiye neden olmuştu. (AA)