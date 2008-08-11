T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan İsrail'e 'şaşırtan' mesaj

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad her seferinde 'İsrail haritadan silinmeli' derken, Yardımcısı Meşai, "Dünyadaki herkesin, hatta İsraillilerin de dostuyuz" diyerek şaşırttı

11 Ağustos 2008 03:00

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Esfendiyar Rahim Meşai, "dünyadaki tüm insanların, hatta İsraillilerin de dostu olduklarını" söyledi.

Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad "İsrail'in yok edilmesi" yönündeki sözlerini sürekli tekrarlarken, yardımcısından gelen bu beklenmedik açıklama, birçok gazete tarafından yayımlandı.

Turizm ve tarihi yerlerden sorumlu olan Meşai'nin açıklaması, ülkenin turizmle ilgili resmi internet sitesinde de yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2005 yılında "İsrail'in haritadan silinmesi" gerektiğine ilişkin ilk açıklaması, uluslararası alanda yoğun tepkiye neden olmuştu. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24