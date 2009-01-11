İran'dan İsrail ürünlerine boykot kararı

İran'da, İsrail'e ait ürünlere ve bu ülke şirketleriyle işbirliği olan tüm yabancı şirketlere karşı birtakım yaptırım kararları alındı.



İran Resmi Haber Ajansı'nın (İRNA) bildirdiğine göre, Ayetullah Mekarim Şirazi, bir soru üzerine, "İsrail ürünlerinin alımı, satımı, bulundurulması, kullanımı ve hediye edilmesi haramdır" fetvasını verdi.



Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad başkanlığında bugün toplanan İran Bakanlar Kurulu'nda da "İsrail'de yatırım yapan veya siyonist rejime mali yardımda bulunan şirketler, İran tarafından cezaya ve ambargoya tabii tutulacak" kararı alındı.



Ahmedinecad, dünkü açıklamasında da ABD ve İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulummuş, "ABD ve İsrail ürünlerine ödenen paralar bomba ve füzeye dönüşüp, Filistin'de çocuk ve kadınların başına yağıyor" demişti.



İran, "siyonist gaspçı, gayri meşru ve işgalci" olarak gördüğü İsrail'i resmen tanımıyor.

