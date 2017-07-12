İran'dan IŞİD'e karşı işbirliği çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile Tahran'daki buluşmasının ertesinde yaptığı açıklamada "Musul'dan sonra bu bulaşıcı terör mikrobunun artık nihai olarak yok edilmesi gerektiğini" söyledi.

Ruhani bu hedefe yönelik olarak bölgedeki tüm ülkelerin işbirliği içinde olması gerektiğine işaret etti. İran Cumhurbaşkanlığı Dairesi de internet sayfasından yaptığı açıklamada, "İran Musul'un kurtarılmasına nasıl yardım ettiyse başka durumlarda da aynı şeyi yapacaktır" şeklindeki Ruhani'nin sözlerine atıfta bulundu.

'Katar'a tehdit ve yaptırımlar son bulmalı'

İran Cumhurbaşkanı bu hedefe ulaşabilmek için "bazı hükümetlerin" politikalarında değişikliğe gitmeleri gerektiğini belirtti. Ruhani Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin adlarını anmadan, her şeyden önce Körfez ülkesi Katar'a yöneltilen tehditlerin ve yaptırımların derhal son bulması gerektiğini vurguladı.

Ruhani, "Bu son derece getirisi olmayan bir politikadır ve sonuçta bu tür politikaları izleyen ülkelere zarar açar" ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı bölgesel bir anlaşmazlığın terörizmle mücadeleyi de zaafa uğratacağını vurguladı.

Irak hükümeti aylarca süren çatışmalardan sonra Pazartesi günü Musul'un kurtarıldığını resmen ilan etmişti. Musul'un düşmesiyle IŞİD Irak'ta kontrolü altındaki son büyük kalesini kaybetti.

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dpa/ÇA,BÖ