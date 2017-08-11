İran'dan IŞİD'e intikam yemini

IŞİD'in bir İran askerini öldürmesinin ardından ilk tepki Devrim Muhafızları'ndan geldi. Kasım Süleymani'nin komutasındaki Kudüs Kuvvetleri intikam yemini etti.

IŞİD’in, Irak-Suriye sınırında rehin aldığı İran askerlerinin boğazını keserek öldürmesi ülkede örgüte yönelik sert tepkilere neden oldu.

Olaya en sert tepki, İran Devrim Muhafızları’nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani’den geldi.

Süleymani, “Şehidimizin kesilmiş boğazına and olsun hepsini öldürmeden oturmayacağız” ifadelerini kullanarak örgütten intikam alacaklarını ifade etti.

Tahranlı gençlere cihat çağrısı

Irak-Suriye sınırında yer alan Tanaf bölgesinde geçen pazartesi günü yaşanan çatışmalarda İran ordusu mensubu Muhsin Hoceci’yi esir alan IŞİD, askeri öldürdüğü görüntüleri internetten paylaşmıştı.

IŞİD ayrıca önceki gün Farsça bir video yayınlayarak, İran’ı Tahran’da yeni eylemler yapmakla tehdit ederek İranlı gençlere cihat çağrısı yapmıştı.