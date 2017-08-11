T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan IŞİD'e intikam yemini

IŞİD İran'nın bir askerinin boğazını keserek öldürmüştü

11 Ağustos 2017 16:18

IŞİD'in bir İran askerini öldürmesinin ardından ilk tepki Devrim Muhafızları'ndan geldi. Kasım Süleymani'nin komutasındaki Kudüs Kuvvetleri intikam yemini etti.

IŞİD’in, Irak-Suriye sınırında rehin aldığı İran askerlerinin boğazını keserek öldürmesi ülkede örgüte yönelik sert tepkilere neden oldu.

Olaya en sert tepki, İran Devrim Muhafızları’nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani’den geldi.

Süleymani, “Şehidimizin kesilmiş boğazına and olsun hepsini öldürmeden oturmayacağız” ifadelerini kullanarak örgütten intikam alacaklarını ifade etti.

Tahranlı gençlere cihat çağrısı

Irak-Suriye sınırında yer alan Tanaf bölgesinde geçen pazartesi günü yaşanan çatışmalarda İran ordusu mensubu Muhsin Hoceci’yi esir alan IŞİD, askeri öldürdüğü görüntüleri internetten paylaşmıştı.

IŞİD ayrıca önceki gün Farsça bir video yayınlayarak, İran’ı Tahran’da yeni eylemler yapmakla tehdit ederek İranlı gençlere cihat çağrısı yapmıştı. 

ETİKETLER

İranIŞİDaskerinfazintikam yeminiKasım Suleymanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24