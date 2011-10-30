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Dünya

İran'dan Irak'ın bütünlüğüne destek TAHRAN (A.A)

30 Ekim 2011 16:09

-İran'dan Irak'ın bütünlüğüne destek TAHRAN (A.A) - 30.10.2011 - İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak'ın bütünlüğünü ve istikrarını desteklediklerini söyledi. Dini liderin ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani'yi kabul ederek bir süre görüştü. Hamaney, Barzani ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Irak'ın birlik ve bütünlüğünü, istikrarını desteklediklerini ifade etti. Irak halkının direnişi sayesinde ABD'nin bu ülkeden çıkmaya mecbur kalmasını ''Irak'ın tarihinde altın bir sayfa'' olarak değerlendiren Hamaney, Iraklıların tüm baskılara rağmen ABD'ye ''hayır'' dediğini belirtti. Ayetullah Hamaney, tüm Iraklıların bir an önce el ele vererek ülkenin yeninden inşası için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Kardeş İran ve Irak halkları arasındaki ilişkileri tarihi olarak niteleyen Hamaney, iki ülkenin mevcut ilişkilerinin iyi olduğunu, ancak günden güne daha geniş bir alanda gelişmesi gerektiğini bildirdi. Barzani de konuşmasında görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran'ın Irak halkının yakın dostu olduğunu söyledi.

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