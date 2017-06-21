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Dünya

İran'dan Irak'a: Bağımsızlık referandumuna karşıyız

"Amerikan askerlerinin eğitim veya diğer gerekçelerle Irak'ta bulunmasının önüne geçilmeli"

21 Haziran 2017 11:56

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da temaslarda bulunan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştü. Görüşmede İran'ın, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Irak’tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumuna karşı olduğu belirtildi.

Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının gerekli olduğunu dile getiren Hamaney, "İran bir komşu olarak, Irak'ın bir parçasının ayrılmasını öngören referanduma karşıdır" diye konuştu.

Ayetullah Hamaney, "Bağımsızlık konusunu gündeme getirenlerin Irak'ın istiklal ve kimliğine karşı olduğunu" ileri sürdü.

İran: ABD'ye asla güvenmeyin


ABD'nin Irak'taki varlığına da değinen Hamaney, "Amerikan askerlerinin eğitim veya diğer gerekçelerle Irak'ta bulunmasının önüne geçilmeli, ABD'ye asla güvenmeyin" dedi. (DHA)

 

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